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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предлагает обязать установку газоанализаторов во всех жилых помещениях

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Учалинского района

МЧС Башкирии предлагает обязать установку газоанализаторов во всех жилых помещениях Фото: администрация Учалинского района

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

МЧС Башкирии предлагает обязать установку газоанализаторов во всех жилых помещениях. Соответствующий законопроект ведомство внесло в Государственное собрание — Курултай республики. Принятие закона позволит повысить безопасность граждан, передает ТАСС слова начальника главного управления МЧС по региону Марата Латыпова.

По его словам, отсутствие законодательства по обязательному оснащению жилищ граждан бытовыми газоанализаторами для осуществления контроля качества окружающего воздуха является основной проблемой на сегодняшний день. Дата рассмотрения проекта не называется.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, Главным управлением МЧС по региону инициировано принятие постановления правительства республики «Об утверждении плана ежегодных мероприятий, обеспечивающих выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Документ предполагает проведение рейдов по выявлению нарушений обязательных требований по эксплуатации, обслуживанию и ремонту внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, информирование населения о правилах безопасности, работы по замене устаревшего оборудования, добавил Марат Латыпов.

Поводом для обсуждения установки газоанализаторов в каждую квартиру стала трагедия в Магнитогорске. Утром 31 декабря 2018 года там произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. Приоритетной причиной ЧП следователи считают взрыв бытового газа.

Теги: установка газоанализаторов
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