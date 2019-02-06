Уфимку незаконно уволили с работы за 3 недели до выхода в декретный отпуск

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимку незаконно уволили из супермаркета, где она работала, за 3 недели до выхода в декретный отпуск. В случае разбиралась региональная Гострудинспекция и телеканал «Вся Уфа».

По словам Лианы Кутлияровой, в конце февраля она предупредила руководителя, что проходит обязательный медосмотр и ее не будет на работе три дня. После предоставила справку от врача, однако директор посчитала это неуважительной причиной и уволила сотрудницу за прогулы.

Чтобы защитить свои права, Лиана обратилась в Гострудинспекцию. Инспекторы говорят, что однозначно, по трудовому кодексу, беременные имеют право не брать больничный для прохождения медосмотра, достаточно справки. И это является уважительной причиной для отсутствия на работе.

«При прохождении обязательного медосмотра за женщиной сохраняется средний заработок, соответственно сохраняется место работы. Она должна предоставить работодателю по истечению медосмотра справку о том, что она находилась в медорганизации. Это не является основанием, чтобы проставить работнику в табель как неявку на работу», — прокомментировала начальник отдела правового надзора №2 Государственной инспекции труда в РБ Алевтина Дудина.

Более того, уволить беременную имеют права только в случае банкротства или закрытия организации. Во всех остальных случаях это считается нарушением прав.

Директор супермаркета утверждает, что когда отправляла документы на увольнение, не знала о положении сотрудницы. Да и без работы девушка осталась совсем из-за другого прогула.

«Эти три дня, она пришла и предоставила, конечно, и мы по факту узнаём, что она беременная. А прогулы у неё были до этого. Справка, что она беременна, отправлена в юротдел, с этим разбираются сейчас. Конечно, раз она беременна, её должны восстановить», — сказала директор магазина Айгуль Леонтьева.

Уже в ближайшее время Лиана Кутлиярова сможет вернуться на свою работу и выйти, как положено, в декретный отпуск, чтобы подготовиться к долгожданной встрече с малышом.