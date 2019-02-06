Фото: Юрий Нестеренко Кариес есть у 88% башкирских школьников - Минздрав Фото: Юрий Нестеренко

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Распространенность кариеса постоянных зубов у школьников Башкирии составляет 88%, временных зубов — 65%, болезней пародонта (дёсен) — 82%. Такие цифры приводит Минздрав РБ по данным школьных стоматологов.

В республике работают 1318 школ (в них обучаются порядка 468 тысяч школьников), из них стоматологические кабинеты есть в 152-х (в 120 городских, в 32 сельских).

В ходе I образовательного форума «Взлетай!» врио главы Башкирии Радий Хабиров инициировал внедрение в школьное образование одноименного проекта. Одна из программ которого — «Здоровая улыбка», подразумевает развитие сети стоматологических школьных кабинетов.