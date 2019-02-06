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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: автор

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкирии, ссылаясь на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, информирует, что с 20.00 часов 6 февраля до 20.00 часов 7 февраля по республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем снег, местами небольшой. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер прогнозируется юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -16,-21°, при прояснениях до -23,-28, днем -8,-13, по юго-востоку до -18.

Днем на отдельных участках автодорог снежные заносы, ухудшение видимости в снеге, метели до 500-1000 метров.

Кроме того, во второй половине дня 7 февраля и ночью 8 февраля, начиная с западных районов, по республике ожидаются снегопады, метели при усилении ветра до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее.

Теги: МЧС
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