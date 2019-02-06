Башкирия в федеральных СМИ: Как продюсер и банкир мошенничали в Уфе, в Питере - играть

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России найденных детей хотят разрешить передавать органам опеки. Законодательная инициатива, внесённая депутатами Госдумы и сенатором от Башкирии, устраняет правовой пробел.

Механизм возврата ребёнка. Как пояснили в «Парламентской газете», «если судебный пристав найдёт ребёнка, которого забрал и незаконно удерживал у себя родственник, и сразу не сможет передать его опекуну, он сможет передать его органам опеки. Соответствующий законопроект Комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал палате к принятию в первом чтении». Отмечается, что сегодня механизм возврата несовершенен. В случае если один из родителей после развода отказывается передавать ребёнка другому родителю, с которым тот должен проживать по решению суда, то ни приставы, ни опека ничего сделать не могут. В результате родитель продолжает скрываться годами вместе с ребёнком, а решение суда не исполняется. Инициатива, внесённая депутатами Госдумы Оксаной Пушкиной, Ириной Родниной, сенатором от Башкирии Лилией Гумеровой, устраняет этот правовой пробел, говорится в газете. «Мы предлагаем механизм возврата ребёнка законному представителю», — поясняют авторы инициативы.

Продажи Bentley в России выросли на 27%, делится с хорошей новостью «Коммерсантъ». Среди покупателей элитной иномарки и жители Башкирии. По данным издания, в январе-декабре на российском рынке было продано 298 автомобилей британской марки, в то время как за 12 месяцев 2017 года в России было реализовано 235 новых Bentley. При этом 162 Bentley поставлены на учет в Москве, 32 — в Санкт-Петербурге, 18 — в Подмосковье, 13 — в Краснодарском крае, по 5 — в Красноярском крае, Новосибирской и Воронежской областях, по 4 — в Башкирии и Ленинградской области, говорится в издании.

Чтоб жить на Рублевке. Как выяснилось, жители Башкирии покупают не только элитные иномарки, но и дорогое жилье в Подмосковье. В частности, «Лента.ру» раскрыла стоимость самого дорогого жилья на Рублевке и сообщила, что «в феврале 2019-го ставка аренды самого дорогого съемного дома в Подмосковье составила 1,2 млн рублей в месяц». Дом-рекордсмен в 550 кв. метров со спа-комплексом расположен в 9 км от МКАД на Рублево-Успенском шоссе, полностью меблирован и оборудован элитной бытовой техникой, рассказывает издание. Второй в списке самых дорогостоящих съемных домов Московской области — 650-метровый коттедж в 14 км от МКАД, также на Рублевке. За 1,14 млн рублей в месяц. Третье место досталось 380-метровому объекту на Новорижском шоссе: ставка его аренды — 990 тысяч рублей в месяц. При этом на «Ленте.ру» отметили, что каждый четвертый дорогой дом в Подмосковье приобретают приезжие из других российских регионов. «Активно заключают сделки с элитным жильем в окрестностях Москвы граждане из Ростова-на-Дону, Брянска, Самары, Волгограда, Уфы», — уточняется в издании.

«Забористый спор» — под таким заголовком вышел материал в «Российской газете», рассказывающий о судебном споре соседей по дачам в Башкирии. «Судебные споры соседей по дачам — долгие и неприятные. Они же часто оказываются сложными и для судей, которые их рассматривают. Это подтвердила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала решение своих коллег из Башкирии», — пишет газета. Дело было, на первый взгляд, банальным — о сносе бани, которую дачник построил слишком близко к забору соседа. В итоге сосед потребовал в суде снести строение, рассказали в «РГ» суть вопроса. К слову, баня кирпичная, в два этажа и площадью в 60 кв. метров. Но Уфимский районный суд отказался выносить решение о сносе бани. Тогда недовольный гражданин обжаловал это решение в Верховный суд Башкирии. Там приняли свое решение — баню снести. Однако хозяин бани дошел до Верховного суда страны и попросил оставить его баню в покое. В итоге «судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ доводы хозяина «приговоренной» бани изучила и с ними согласилась». В газете подробно разъясняется, почему Верховный суд РФ не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче.

Как продюсер и банкир обналичивали деньги в Уфе. «Суд в Петербурге огласил обвинительный приговор девятерым участникам межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег юридических лиц в Петербурге и Башкортостане». Об этом сообщает ТАСС. Как отмечается, среди фигурантов дела — театральный продюсер Владимир Смолкин и заместитель управляющего ООО «Коммерческий банк «Гефест» Елена Галичина. Выяснилось, что «незаконную банковскую деятельность фигуранты осуществляли в период с 2013 по 2017 год на территории Петербурга и Уфы, используя в процессе транзита денег банк "Гефест", в котором были открыты расчетные счета фирм-однодневок. Через них в последующем и обналичивались деньги. Общий оборот незаконно обналиченных денег составил около 2 млрд рублей», — уточнили в ТАСС. Сообщается, что в рамках расследования следователи провели около 80 обысков и выемок в Петербурге, Ленинградской области и Башкортостане.

В итоге всех фигурантов дела суд приговорил к условным срокам.

В Питере — играть. «Петербургская» тема, но уже «культурного плана» продолжается и в следующем материале. ИА REGNUM информирует, что в Санкт-Петербурге в театре «На Литейном» стартовал театральный фестиваль «Пять вечеров». Фестиваль проходит в 15-й раз — в честь драматурга Александра Володина. «Каждый год мы собираем программу из спектаклей по произведениям Володина и на «володинские» темы, обсуждаем новые пьесы после актерских читок и пробуем сохранить особую дружескую и неформальную атмосферу», — сообщили организаторы. Примечательно, что открылся фестиваль спектаклем «Ганди молчал по субботам», который привез в Санкт-Петербург Государственный русский драматический театр Стерлитамака (Башкирия), сообщили в REGNUM.