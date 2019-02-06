ГИБДД Башкирии рекомендует водителям воздержаться от поездок по трассам М-5 и М-7
ГИБДД Башкирии рекомендует водителям воздержаться от поездок по трассам М-5 и М-7 Фото: автор
УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Госавтоинспекция Башкортостана предупреждает водителей о том, что со стороны Татарстана надвигается фронт атмосферных осадков в виде обильного снега. На дорогах ожидается ухудшение видимости, сильная метель.
«Рекомендуем без особой необходимости не выезжать дорогу на федеральные трассы М-5 и М-7, а также межмуниципальные автодороги запада республики. В поездках соблюдайте максимальную осторожность», — обратились к автолюбителям в пресс-службе ведомства.
Экипажи Госавтоинспекции готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения.
Как информировало агентство «Башинформ», МЧС Башкирии накануне предупредило о снегопаде 6 февраля.