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ГИБДД Башкирии рекомендует водителям воздержаться от поездок по трассам М-5 и М-7

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

ГИБДД Башкирии рекомендует водителям воздержаться от поездок по трассам М-5 и М-7 Фото: автор

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана предупреждает водителей о том, что со стороны Татарстана надвигается фронт атмосферных осадков в виде обильного снега. На дорогах ожидается ухудшение видимости, сильная метель.

«Рекомендуем без особой необходимости не выезжать дорогу на федеральные трассы М-5 и М-7, а также межмуниципальные автодороги запада республики. В поездках соблюдайте максимальную осторожность», — обратились к автолюбителям в пресс-службе ведомства.

Экипажи Госавтоинспекции готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения.

Как информировало агентство «Башинформ», МЧС Башкирии накануне предупредило о снегопаде 6 февраля.

Теги: ГИБДД, предупреждение
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