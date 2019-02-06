Фото: Depositphotos.com Жители Башкирии стали чаще заключать браки с иностранцами Фото: Depositphotos.com

УФА, 6 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

621 брак заключили в 2018 году жители Башкирии с гражданами СНГ. Чаще всего женихами и невестами становятся граждане из республик Узбекистан, Таджикистан, Армения, чуть реже — из Республики Казахстан, Азербайджанской Республики и Украины.

«Возрастает число зарегистрированных браков с гражданами стран дальнего зарубежья. В 2018 году таковых было 202. Здесь свадебная география намного шире. Чаще всего заключаются браки с гражданами Германии, Франции, Италии, Израиля, Египта и Турции. Уже не такая редкость браки с гражданами Афганистана, Пакистана, Индии, Сербии, Ирана, Йемена, Алжира, Польши, Норвегии, Канады, Мексики, США, Великобритании, Уганды, Кении, Нигерии, Вьетнама, Королевств Саудовская Аравия и Марокко, Кот-д'Ивуара»,- рассказали в республиканском госкомитете по делам юстиции.

Всего же отделы ЗАГС в Башкирии зарегистрировали 25 388 актов о заключении брака в прошлом году. В Уфе поженились 8718 пар. На первом месте по количеству брачующихся Кировский район (2307 семей), на втором — Советский (1557), на третьем — Калининский (1361).

По республике на первом месте Стерлитамак — 1863 брака, из районов республики лидирует Абзелиловский — 332 брака.