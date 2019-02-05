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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Лучшие студенты медколледжей Башкирии будут обучаться в БГМУ по целевой субсидии

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Согласно поручению врио Главы РБ Радия Хабирова, Башгосумедуниверситет начинает программу включения лучших выпускников медицинских средних учебных заведений в систему вуза. В этом году 50 лучших выпускников колледжей получат возможность обучаться в университете по целевой субсидии от республики, и в дальнейшем пополнят штат медицинских учреждений региона. Об этом сказал ректор БГМУ Валентин Павлов в ходе видеоселекторного совещания с медицинскими колледжами Белебея, Белорецка, Бирска, Стерлитамака, Сибая, Салавата, Туймазов и медицинским колледжем БГМУ.

Был затронут вопрос прохождения практики в медицинских учреждениях республики студентов БГМУ из числа иностранных граждан, для которых родной язык — английский и привлечение их к созданию среди школьников и студентов колледжей республики единой языковой среды.

«Радием Хабировым было предложено создание в нашей республике системы разговорного английского языка. В БГМУ для этого есть уникальные возможности, сегодня у нас обучаются более тысячи иностранных студентов. Запланировано, что в период прохождения производственной практики, в утренние часы студенты-иностранцы БГМУ будут заниматься врачебной практикой в лечебных учреждениях республики, а во второй половине дня совместно со школьниками, студентами медколледжей будут проводить активно время, заниматься спортом, что будет способствовать созданию единой англоязычной разговорной среды», — добавил ректор.

Теги: здравоохранение, подготовка кадров, целевая субсидия
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