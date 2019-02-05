Фото: Ксения Калинина Источником заражения норовирусом 12 школьников в Башкирии оказался сотрудник ресторана Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Источником заражения норовирусом 12 школьников и одного преподавателя в Уфе оказался сотрудник ресторана, сообщает Роспотребнадзор по Башкортостану.

Школьники приехали в столицу на олимпиаду по биологии, проживали они в отеле «Амакс Турист». 24 января они были доставлены в инфекционную клиническую больницу №4 с подозрением на кишечную инфекцию. Причиной госпитализации стало заболевание норовирусом. Сначала предполагался пищевой способ передачи заболевания. Со слов пострадавших, они ели в ресторане винегрет.

Лабораторное обследование выявило наличие РНК-норовируса у одного из сотрудников данного ресторана.

Кроме этого, были допущены нарушения обязательных требований к продукции и процессам производства и реализации. Согласно представленному Центром гигиены и эпидемиологии экспертному заключению, в пяти продуктах были обнаружены кишечные бактерии.

Ресторану ООО «Ассорти» предписано приостановить деятельность на 60 суток. Материалы дела направлены в районный суд Октябрьского района Уфы. По результатам эпидемиологического расследования составлены протоколы об административных правонарушениях на юридическое лицо ООО «Ассорти» и трех должностных лиц, сообщает региональный Роспотребнадзор.