Подтопление Сибайского карьера не остановлено - СФ УГОК
УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Пресс-служба Сибайского филиала Учалинского ГОКа опровергла информацию, распространяемую в Интернете о том, что подтопление Сибайского карьера остановлено.
«В сети Интернет появилась очередная партия провокационных сообщений о том, что подтопление Сибайского карьера остановлено. Это неправда! Все работы продолжаются в штатном режиме. Начальный этап по подтоплению карьера начался 1 февраля, на сегодняшний день ведётся подтопление шахтных выработок. 8 февраля институтом «Уралмеханобр» будет представлен итоговый вариант проекта по подтоплению карьера, с этого же дня работы начнутся в полном объёме», — говорится в сообщении предприятия.