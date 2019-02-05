В Уфе нашли остатки культуры Золотой Орды

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии были найдены остатки культуры Золотой Орды. Обнаруженные на месте одной из городских площадей изразцы доказывали, что здесь стояло каменное здание, присущее только золотоордынской культуре. Об этом информировала газета «Красная Башкирия» в июне 1935 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Как отмечается в публикации издания, историко-археологические ценности, созданные веками и скрытые под толщей земли на местах древних поселений или же под могильными насыпями, являются единственными памятниками таких отдаленных эпох, о которых не сохранилось почти никаких других свидетельств. «К числу такого рода памятников старины мы относим Первомайскую площадь в Уфе», — пишет газета.

В издании рассказали, что «за последнее время Уфа, в частности, Первомайская площадь, начала понемногу подвергаться исследованиям». Найденный там материал давал основания предполагать, что Уфа стоит «на развалинах другого какого-то древнего, неизвестного нам города», исчезнувшего, предположительно, в конце XV столетия. Как выяснилось, обнаруженные на этом месте обломки изразцов, изготовленные в восточном вкусе, тождественны с подобными находками в развалинах древних поволжских городов эпохи Золотой Орды.

«Мы имеем все доказательства, что на месте Первомайской площади когда-то стояло одно (а может быть, не одно) каменное здание, присущее одной только золотоордынской культуре, существовавшей в период с середины 13 по 15 столетие», — утверждают в издании.

В связи с этим в 1935 году местный краеведческий музей намеревался «серьезно заняться детальным изучением памятников древности Башкирии, в число которых входит также и Первомайская площадь в Уфе», поясняет газета.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.