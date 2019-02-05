Фото: РИА Новости Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля Фото: РИА Новости

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Дополнительного выходного по случаю Дня защитника Отечества не будет, но в пятницу 22 февраля можно будет уйти с работы на час раньше, напоминает Роструд.

В феврале этого года дополнительных выходных не будет, потому что выходной с субботы 23 февраля переносится на пятницу 10 мая.

«Тем не менее, для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу 22 февраля сокращается на один час», – цитирует замглаву Роструда Ивана Шкловца РИА Новости.﻿

Длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта. В мае отдыхать предстоит с 1 по 5-е число на День Весны и Труда и с 9-го по 12-е — на День Победы.

Кроме того, длинные выходные ждут россиян на День народного единства — со 2 по 4 ноября.