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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля

ОБЩЕСТВО
Фото: РИА Новости

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля Фото: РИА Новости

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Дополнительного выходного по случаю Дня защитника Отечества не будет, но в пятницу 22 февраля можно будет уйти с работы на час раньше, напоминает Роструд.

В феврале этого года дополнительных выходных не будет, потому что выходной с субботы 23 февраля переносится на пятницу 10 мая.

«Тем не менее, для тех, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, продолжительность работы в пятницу 22 февраля сокращается на один час», – цитирует замглаву Роструда Ивана Шкловца РИА Новости.﻿
Длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта. В мае отдыхать предстоит с 1 по 5-е число на День Весны и Труда и с 9-го по 12-е — на День Победы.

Кроме того, длинные выходные ждут россиян на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

Теги: праздники, День защитника Отечества
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