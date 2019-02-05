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50 детей из Сибая отправились в пульмонологический санаторий Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

50 детей из Сибая отправились в пульмонологический санаторий Башкирии Фото: соцсети

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

50 детей из Сибая утром 5 февраля отправились в Ишимбайский пульмонологический санаторий. Детей разместили в «ГАЗелях» и в сопровождении сотрудников ГИБДД Башкирии повезли до места назначения. О намерении направить детей в здравницу сообщил глава администрации Сибая Рустем Афзалов накануне на оперативном совещании в муниципалитете.

Это первая группа направленных на оздоровление ребят, которые проживают в домах, расположенных в 500 метрах от сибайского карьера, в так называемой «зоне-500».

Глава города отметил, что по санаториям Башкирии от горожан поступило более 300 заявлений.

«Будем по ним заниматься. Кроме того, руководитель санатория «Танып» готов принять 50 человек на бесплатной основе – пожилых людей, которые находятся в «зоне-500». Путевки можно разделить на три части сроком на 10 дней, — сказал Рустем Афзалов. — По Крыму поступил большой объем заявлений. Из них обработаны и готовы 261 заявление. Мы определили два заезда по 250 человек вместе с сопровождающими (социальные работники, медики). Вместе с ними — 279 человек на выезд. Вопрос находится на завершающей стадии по финансированию и транспорту – деньги в республиканском фонде имеются».

Глава Сибая также отметил, что есть и «отказники» – 11 человек из «зоны-500» отказались и от Крыма, и от санаториев Башкортостана.

Как сообщало агентство «Башинформ», 500 детей из Сибая в скором времени (в конце февраля и в марте — прим. автора) поедут на отдых и оздоровление в санатории Крыма. Об этом во время встречи с официальной делегацией Крыма рассказал врио главы Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, это предложение поступило от главы республики Крым Сергея Аксенова. Он узнал о сложной экологической ситуации в зауральском городе и предложил организовать поездку детей из Сибая на оздоровление в Крым.

Теги: Сибай, дети
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