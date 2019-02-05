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Уфимские школы перейдут на пятидневную учебную неделю с 1 апреля

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимские школы перейдут на пятидневную учебную неделю с 1 апреля Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимские школы подготовят к переходу на пятидневную учебную неделю к 1 апреля. Об этом сегодня сообщила начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова на еженедельной оперативке в мэрии.

«Предложение о переходе на «пятидневку» получило широкое одобрение родительской общественности, поддержку педагогов и руководителей школ. Переход на пятидневную учебную неделю – это поэтапное проведение организационных мероприятий, которые коснутся всех участников процесса. Предстоит внести изменения в режим занятий и расписание уроков, скорректировать основные образовательные программы, планы и графики. Образовательную нагрузку равномерно распределят в течение недели»,

— сказала Елена Хаффазова.

Педагоги при планировании недели должны будут учесть ряд условий. В частности, максимальная учебная нагрузка в день не должна превышать четыре урока для первоклассников, не более пяти уроков для учеников 2-4 классов, не более шести уроков для учеников 5-6 классов и не более семи уроков для учеников 7-11 классов.

На пятидневную учебную неделю смогут перейти школы и со второй сменой. Для этого уроки во второй половине дня сократят до 40 минут, и учебный день в таком случае завершится в 19 часов.

Елена Хаффазова отметила, что школы Уфы уже знакомы с пятидневкой, такая практика применяется в городе с 2016 года. На пятидневной рабочей неделе работает 81 школа (57133 человек) — в основном это начальная школа; 14 школ совмещают пяти- и шестидневную учебную неделю на разных уровнях образования. 12 школ полностью работают при пятидневной рабочей неделе, в 21 школе — при шестидневной.

Одна суббота в месяце будет посвящена общим развивающим мероприятиям. В настоящее время в региональном Министерстве образования разрабатываются методические рекомендации, чтобы мероприятия по всей Башкирии были одинаковыми.

Теги: школьники
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