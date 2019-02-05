Фото: ИА «Башинформ» В каких городах Башкирии появятся онкоцентры амбулаторной помощи Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В ближайшие три года в Уфе появится четыре центра онкологической амбулаторной помощи, еще девять — в других городах республики. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинфрм», посвященной Всемирному дню борьбы против рака, сказал главный внештатный онколог Минздрава Башкирии Руслан Султанов.

«Новые центры амбулаторной помощи создадим на базе ранее существовавших межмуниципальных медицинских онкологических центров, что позволит охватить медицинским обслуживанием всю территорию республики», — сказал Султанов.

Помимо Уфы, в 2019 году центры откроют в Нефтекамске, Октябрьском, Кумертау. Таким образом, онкологическая служба региона планирует оперативнее диагностировать злокачественные опухоли и выдавать лекарственные препараты больным в местах, максимально приближенных к месту их проживания.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в республике не хватает 11 детских онкологов и 46 взрослых.