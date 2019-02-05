Фото: автор, Правительство РБ Регоператоры Башкирии назвали проблемы перехода на новую систему обращения с мусором Фото: автор, Правительство РБ

УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

4 февраля на совещании в Правительстве Башкортостана региональные операторы по обращению с отходами встретились с представителями Общественной палаты России, чтобы обсудить особенности перехода на новую систему обращения с ТКО. Члены Общественной палаты РФ совместно с отраслевыми объединениями проводят комплексный аудит отрасли и предлагают регионам экспертную поддержку в проблемных вопросах.

Как рассказала председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Альбина Дударева, они проводят мониторинг открытости и доступности информации, анализ платежей населения за услугу по обращению с ТКО, анализ информации по региональным операторам ТКО, анализ инвестиционной привлекательности отрасли, мониторинг инфраструктурных объектов, анализ сферы обращения с промышленными отходами и анализ технологий по переработке отходов.

По оценке эксперта, Башкортостан — в числе показательных регионов в части реализации «мусорной» реформы.

«Сейчас, если посмотреть на картину с ТКО в целом, – это хаос, с которым мы в Общественной палате России пытаемся разобраться и навести порядок, – сказал журналистам секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. – Мусор собирают у населения в кубометрах, а на полигоны уже привозят в тоннах. Так, например, плотность мусора в Томске и Красноярске отличается в шесть раз. Ясно, что за этим могут скрываться манипуляции. У вас в республике более понятная ситуация, чем в других регионах. Нормативы в Башкортостане по объему и плотности ТКО сбалансированы. Тарифы у вас также сбалансированы, причем, с учетом интересов жителей, а это, я считаю, очень важно».

В Башкортостане за сферу обращения с отходами отвечают четыре региональных оператора, один из них муниципальный – МУП «Спецавтохозяйство» г. Уфы.

На совещании был рассмотрен опыт обращения с ТКО в городе Октябрьский. В городе с населением 114 тысяч человек годами отлажен механизм вывоза мусора. Ежегодно здесь образуется около 50 тысяч тонн отходов. В городе действует мусоросортировочный комплекс, где из привозного мусора отделяются семь полезных фракций – картон, бумага, ПЭТ-бутылки, алюминий, полиэтилен, стекло, ветошь. Во вторсырье превращается лишь 7% от всех ТКО.

С 2012 года в городе действует система раздельного сбора отходов. Установлены контейнеры для ПЭТ-бутылок, алюминиевых банок, бункеры для крупногабаритного мусора, ЭКО-боксы для опасных отходов, домики для сбора макулатуры. По версии Гринпис, в прошлом году Октябрьский занял 4 место в рейтинге доступности раздельного сбора мусора в городах с населением от 100 тысяч человек.

С 2009 года в порядке эксперимента в городе установили 109 финских подземных контейнеров, таких в регионе больше нет нигде. Эстетичный вид, большая емкость (5 кубов, глубина 1,5 метра), но из-за низкой культуры населения проект себя не оправдал. Контейнеры предназначены для сухого мусора, жители используют их не по назначению. Они дороги в обслуживании, их стоимость — 170 тысяч рублей, стоимость только одного мешка — 15 тысяч рублей.

Кроме этого, в одном из многоквартирных домов города в качестве эксперимента регоператор «Экология Т» совместно с управляющей компанией запустил программу по снижению платы за коммунальную услугу, если жители будут собирать мусор раздельно. Подразумевается, что платеж для этих жильцов будет зависеть от общего количества отходов – чем больше они отсортируют отходов, тем меньше им придется платить. По словам директора компании Ильнура Шакирова, раздельный сбор в доме начался.

В качестве основного проблемного вопроса в отрасли региональные операторы республики называют отсутствие контейнеров и контейнерных площадок в населенных пунктах. В настоящее время потребность республики в контейнерах составляет более 10 тысяч. Как считает Альбина Дударева, компании должны были заложить оснащение контейнерами в инвестиционную программу. Но в Башкирии при установке тарифа этот показатель не был внесен. Пробелы ценообразования можно доработать, считает Дударева. Сейчас установкой контейнеров занимаются муниципалитеты, регион готов компенсировать затраты по их обустройству.

Что касается переработки отходов, в республике проблем с реализаций полезных фракций нет, говорят регоператоры. Компании-контрагенты забирают стекло, картон, ПЭТ- бутылки, алюминий. Оператор по самой большой зоне — «ЭКО-сити» планирует до конца 2019 года запустить на базе мусоросортировочного комплекса в Ишимбайском районе первый в регионе экотехнопарк . Здесь будут перерабатывать пластик, из органических отходов производить компост, из оставшихся после сортировки ТКО — RDF-топливо.

В ходе обсуждения было отмечено,что в Башкирии не проработан вопрос утилизации отходов сельхозназначения, электронного лома, бытовой техники.