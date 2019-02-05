Регоператоры Башкирии назвали проблемы перехода на новую систему обращения с мусором
Регоператоры Башкирии назвали проблемы перехода на новую систему обращения с мусором Фото: автор, Правительство РБ
УФА, 5 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
4 февраля на совещании в Правительстве Башкортостана региональные операторы по обращению с отходами встретились с представителями Общественной палаты России, чтобы обсудить особенности перехода на новую систему обращения с ТКО. Члены Общественной палаты РФ совместно с отраслевыми объединениями проводят комплексный аудит отрасли и предлагают регионам экспертную поддержку в проблемных вопросах.
Как рассказала председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП Альбина Дударева, они проводят мониторинг открытости и доступности информации, анализ платежей населения за услугу по обращению с ТКО, анализ информации по региональным операторам ТКО, анализ инвестиционной привлекательности отрасли, мониторинг инфраструктурных объектов, анализ сферы обращения с промышленными отходами и анализ технологий по переработке отходов.
«Сейчас, если посмотреть на картину с ТКО в целом, – это хаос, с которым мы в Общественной палате России пытаемся разобраться и навести порядок, – сказал журналистам секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. – Мусор собирают у населения в кубометрах, а на полигоны уже привозят в тоннах. Так, например, плотность мусора в Томске и Красноярске отличается в шесть раз. Ясно, что за этим могут скрываться манипуляции. У вас в республике более понятная ситуация, чем в других регионах. Нормативы в Башкортостане по объему и плотности ТКО сбалансированы. Тарифы у вас также сбалансированы, причем, с учетом интересов жителей, а это, я считаю, очень важно».
В Башкортостане за сферу обращения с отходами отвечают четыре региональных оператора, один из них муниципальный – МУП «Спецавтохозяйство» г. Уфы.
На совещании был рассмотрен опыт обращения с ТКО в городе Октябрьский. В городе с населением 114 тысяч человек годами отлажен механизм вывоза мусора. Ежегодно здесь образуется около 50 тысяч тонн отходов. В городе действует мусоросортировочный комплекс, где из привозного мусора отделяются семь полезных фракций – картон, бумага, ПЭТ-бутылки, алюминий, полиэтилен, стекло, ветошь. Во вторсырье превращается лишь 7% от всех ТКО.
Кроме этого, в одном из многоквартирных домов города в качестве эксперимента регоператор «Экология Т» совместно с управляющей компанией запустил программу по снижению платы за коммунальную услугу, если жители будут собирать мусор раздельно. Подразумевается, что платеж для этих жильцов будет зависеть от общего количества отходов – чем больше они отсортируют отходов, тем меньше им придется платить. По словам директора компании Ильнура Шакирова, раздельный сбор в доме начался.
В качестве основного проблемного вопроса в отрасли региональные операторы республики называют отсутствие контейнеров и контейнерных площадок в населенных пунктах. В настоящее время потребность республики в контейнерах составляет более 10 тысяч. Как считает Альбина Дударева, компании должны были заложить оснащение контейнерами в инвестиционную программу. Но в Башкирии при установке тарифа этот показатель не был внесен. Пробелы ценообразования можно доработать, считает Дударева. Сейчас установкой контейнеров занимаются муниципалитеты, регион готов компенсировать затраты по их обустройству.
В ходе обсуждения было отмечено,что в Башкирии не проработан вопрос утилизации отходов сельхозназначения, электронного лома, бытовой техники.
«На самом деле, отрасль обращения с отходами – инвестиционно не привлекательный бизнес. Помогать должны муниципалитеты, например, в Екатеринбурге делают госзаказ на продукцию, сделанную из вторсырья. Делают скамейки, малые формы благоустройства, вовлекают в хозяйственный оборот то, что можно вовлечь, — говорит Альбина Дударева. — До 2024 года в стране стоит задача достигнуть целевых показателей, установленных в национальном проекте «Экология» — увеличение доли ТКО, направленных на утилизацию, до 36% и обработку — до 60% в общем объеме образованных отходов».