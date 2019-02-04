В Уфе два родных брата обрели новую семью благодаря проекту «Радость нашего дома»

Фото: «Вся Уфа»

Фото: «Вся Уфа»

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе два родных брата — Саша и Тимур — обрели новую семью благодаря проекту телеканала «Вся Уфа» «Радость нашего дома». Социально значимый проект призван помочь обрести семью детям, лишенным родительской заботы. В эфире телеканала транслируют ролики о воспитанниках уфимских детских домов и домов ребенка. Одну из таких историй увидела по телевизору семья Куликовых и не смогла пройти мимо.

Об усыновлении Елена и Денис думали уже четыре года, свои дети — Дмитрий, Кристина и Аня — уже подросли. В этом году супруги твёрдо решили, что чужих детей не бывает.

«Мы и до этого детей смотрели, но когда увидели Сашу и Тимура, поняли, что они наши. Как раз и документы у нас все были готовы, все совпало», — поделился своими чувствами Денис Куликов.

А Саша и Тимур просто верили, что в огромном мире обязательно найдутся те, кто скажет им: «Вы — радость нашего дома!». Теперь у них большая дружная и любящая семья. Специально из Якутии познакомиться с внуками приехала бабушка.

Поздравить семью Куликовых с пополнением пришли супруга врио главы региона Каринэ Хабирова и известный оперный певец Аскар Абдразаков.

«Я очень рад, что «Радость нашего дома» даёт свои плоды. И это будет всегда, это будет постоянно. Это радость для всех», — сказал певец.

Проект «Радость нашего дома» продолжается. На сегодняшний день уже отсняты ролики о 14 воспитанниках уфимских детских домов и домов ребенка.