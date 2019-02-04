Фото: Олег Яровиков Целевое обучение студентов в Башкирии планируют довести до 70 процентов Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Республика планирует увеличить число студентов, обучающихся по целевым направлениям, с существующих 5-15 процентов до 65-70 процентов. Об этом заявил на проходящем в Уфе форуме Международной организации труда «Будущее сферы труда» председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания — Курултая Башкирии Раиль Асадуллин.

Каждый вуз заинтересован в том, чтобы его выпускники оказались на производстве. Однако производство по многим позициям не обеспечивает интересы выпускника для того, чтобы он на нем закрепился, констатировал Раиль Асадуллин.

«В вузах республики целевое обучение студентов занимает 5-15 процентов. Мы поставили перед собой задачу — достичь 65-70 процентов, или приравнять к тем цифрам, которые сегодня имеются у медицинского и аграрного университетов. Республика это поддержала, есть специальные вливания в региональный бюджет», — сообщил он.

По словам спикера, бюджетные средства, направляемые на образование в этом году, в 1,5 раза больше тех, что были выделены на эти цели в 2018 году, включая подготовку «целевиков».

«Мы очень рассчитываем, что образование сумеет перестроить свое содержание, и совместно с производством будет готовить специалистов, обращенных в своей подготовке к производству, на котором им предстоит работать через четыре-пять лет», — отметил Раиль Асадуллин.

По мнению участников международного форума «Будущее сферы труда», необходимо, чтобы образование и производство создали единое образовательное пространство для подготовки специалистов.

Так, в Башкирии Совет ректоров и предприятий, Союз работодателей заключили договор, предусматривающий создание специальной правовой платформы, которая объединяет непрерывную систему профессионального образования в рамках кластера.

«Причем кластера, образующего образование и производство вокруг якорного предприятия. Законодательную базу мы сейчас формируем», — добавил глава Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая Башкирии.