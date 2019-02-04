Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.66

EUR 75.14

4 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Целевое обучение студентов в Башкирии планируют довести до 70 процентов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Целевое обучение студентов в Башкирии планируют довести до 70 процентов Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Республика планирует увеличить число студентов, обучающихся по целевым направлениям, с существующих 5-15 процентов до 65-70 процентов. Об этом заявил на проходящем в Уфе форуме Международной организации труда «Будущее сферы труда» председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания — Курултая Башкирии Раиль Асадуллин.

Каждый вуз заинтересован в том, чтобы его выпускники оказались на производстве. Однако производство по многим позициям не обеспечивает интересы выпускника для того, чтобы он на нем закрепился, констатировал Раиль Асадуллин.

«В вузах республики целевое обучение студентов занимает 5-15 процентов. Мы поставили перед собой задачу — достичь 65-70 процентов, или приравнять к тем цифрам, которые сегодня имеются у медицинского и аграрного университетов. Республика это поддержала, есть специальные вливания в региональный бюджет», — сообщил он.
По словам спикера, бюджетные средства, направляемые на образование в этом году, в 1,5 раза больше тех, что были выделены на эти цели в 2018 году, включая подготовку «целевиков».

«Мы очень рассчитываем, что образование сумеет перестроить свое содержание, и совместно с производством будет готовить специалистов, обращенных в своей подготовке к производству, на котором им предстоит работать через четыре-пять лет», — отметил Раиль Асадуллин.
По мнению участников международного форума «Будущее сферы труда», необходимо, чтобы образование и производство создали единое образовательное пространство для подготовки специалистов.

Так, в Башкирии Совет ректоров и предприятий, Союз работодателей заключили договор, предусматривающий создание специальной правовой платформы, которая объединяет непрерывную систему профессионального образования в рамках кластера.

«Причем кластера, образующего образование и производство вокруг якорного предприятия. Законодательную базу мы сейчас формируем», — добавил глава Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая Башкирии.

Теги: образование, труд, форум
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии некоторые школы смогут перейти на «пятидневку» с 1 апреля
В Башкирии некоторые из школ смогут перейти на пятидневную учебную неделю уже с 1 апреля. Об этом и.о. министра образования республики Айбулат Хажин заяв
МЧС Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условий
МЧС по Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условий. 4 февраля по республике ожидается снег, метель,на дорогах снежные заносы. Ухудшени
В Уфе женщина исцарапала гвоздем около 15 машин: в МВД Башкирии прокомментировали инцидент
В Уфе 3 февраля женщина «вооружилась» гвоздем и исцарапала капоты припаркованных во дворе дома автомобилей. Таким образом, она испортила около 15 машин.
В Уфе 11-летняя девочка играла на крыше многоэтажного дома
Накануне днем на крыше девятиэтажного жилого дома на улице Фронтовых Бригад в Уфе местные жители заметили маленькую девочку. По их словам, ребенок подход
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть