Стало известно, какой «великий город» был на месте Уфы

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Какой «великий город» стоял на месте Уфы, почему его правитель бежал на Кубань и что требовали с каждого башкира, желающего перейти реку Ак-Идель. О «чертовом городище» и «страшном драконе», заражавшем город ядом, поведала газета «Красная Башкирия» в июне 1935 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Старинные предания сообщают, что на том месте, где ныне стоит Уфа, много столетий тому назад был «великий город», который простирался по берегу многоводной реки верст на десять», — пишет газета . В издании приводится название этого древнего селения – «Тура-тау или Туратов, что значит “сплошные горы”, “гора на горе”». Последним владельцем Туратова, как рассказывает газета, был ногайский хан Клюсов. Центр поселения – так называемое «чертово городище» – являлся зимней стоянкой ногайцев. Летом хан отправлялся кочевать за Дему, в богатые зеленью долины. «Башкирские волости платили ему ясак (дань) куницами, звериными шкурами, медом», — говорится в публикации и отмечается, что «так жил хан ногайцев-башкир до тех пор, покуда в его городище не появился “страшный дракон” или, по-другому, “великий змей”».

«Много дракон этот умертвил людей. Приходя в город, он заражал его своим ядом, а когда дышал, то от самого дыхания умирали люди». В итоге ногайский хан, испугавшись, бежал на Кубань. С тех пор городище прозвалось «чертовым». Это – начало завоевания башкирских земель московским государством в 15 столетии, поясняют в издании. В предании также говорится, что был и другой хан, «который требовал с каждого башкира, желающего перейти реку Ак-Идель, по лисице или кунице».

В 1574 году на правом берегу реки Белой московские стрельцы начали строить крепость, якобы по прошению самих башкир, чтобы им положенный на них ясак платить льготнее было, сообщают летописцы. «Этот год считается годом основания Уфы», — пишут в газете, уточнив, что «крепость состояла из деревянного кремля с башней. Вокруг – земляной вал, за ним – глубокий ров».

Как отмечается, Уфа стояла на перекрестке больших торговых дорог, ведущих в Сибирь и Среднюю Азию. Поэтому московские завоеватели в первую очередь заняли все важнейшие переправы. Так, стрелец Дудкин с 1676 по 1679 год содержал перевоз через Белую и платил за это уфимскому воеводе четыре рубля, два алтына и две деньги в год. «Эта переправа до сих пор называется “Дудкиным перевозом”», — сообщила газета 28 июня 1935 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.