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В Башкирии не хватает 11 детских онкологов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии не хватает 11 детских онкологов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Башкирии должно быть не менее 9 кабинетов детской онкологической помощи. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» заявил главный внештатный детский онколог Минздрава республики Рустем Байрамгулов.

«Также в республике должны присутствовать детские онкологические стационары, специальные кабинеты в отделении РДКБ, — отметил специалист. — Сегодня в регионе трудятся три детских онколога [все в РДКБ]. Необходима подготовка еще 11 врачей данного профиля».

По словам Рустема Байрамгулова, поиск кадров в регионе сегодня ведется.

«Мы стараемся заинтересовывать студентов медицинского университета и врачей, которые прошли подготовку в ординатуре по педиатрии и детской хирургии», — сказал главный детский онколог Башкирии.

На данный момент, согласно статистике, в России недоукомплектованность медучреждений детскими онкологами составляет почти 50%.

Теги: детский онколог, Башкирия, врачи
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