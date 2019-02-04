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В Башкирии на борьбу с онкологией выделено 8,5 млрд рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на борьбу с онкологией выделено 8,5 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Впервые в Башкирии на лекарственные препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями выделено средств в три раза больше, чем в 2018 году. По словам главного внештатного специалиста-онколога Минздрава республики, главврача республиканского клинического онкодиспансера Руслана Султанова, эта сумма достигла 2,5 млрд рублей [выделяются через Фонд обязательного медицинского страхования].

«Этих средств должно принципиально хватить для охвата всех первичных больных лекарственной терапией, — отметил главный онколог Башкирии. — Почти 5 млрд рублей будет направлено на оборудование, из которых четверть — это деньги республики. Также 1,5 млрд выделено на переоборудование радиологии. Это лучевые установки последнего поколения».

Три аппарата в республике поменяют в 2019 году и еще три — до 2021 года, рассказал Руслан Султанов на пресс-конференции в агентстве «Башинформ». В итоге на переоснащение направят — 6 млрд рублей, а на лекарства — 2,5 млрд.

Эти деньги, по данным спикера, выделяются с определенными целевыми показателями. Таким образом, к 2024 году в Башкирии смертность от рака должна быть снижена до 170 случаев на 100 тысяч населения (в 2018 году — 186). При этом почти на 36% должны возрасти пятилетняя выживаемость и на 8% — ранняя диагностика.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в республике реализуется проект строительства нового хирургического корпуса Республиканского онкологического диспансера (стоимость 600 млн рублей). Сдача запланирована на конец 2019 года. Также в течение шести лет в планах региона создать 8 онкоцентров, где будут не только диагностировать онкологию, но и лечить ее.

Теги: онкология
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