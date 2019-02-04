Фото: ИА «Башинформ» Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии превышен на 28% - Роспотребнадзор Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

За прошедшую неделю, в период с 26 января по 3 февраля, в Башкирии гриппом и ОРВИ заболели более 26 тысяч человек, из них 64% — дети, преимущественно в возрасте от 3 до 6 лет. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания в Правительстве РБ сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по РБ Евгений Степанов.

«По данным за прошедшую неделю в целом по Башкирии зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Из них 64% — это дети. По сравнению с предыдущей неделей эпидпорог заболеваемости по республике превышен на 28%», — сообщил Евгений Степанов.

Наибольшее количество больных, по его словам, зарегистрировано в столице республики. За неделю в Уфе эта цифра достигла 8 тысяч человек. Причем превышение эпидпорога до 21% идет за счет взрослого населения. В других городах республики эпидпорог не превышен, но идет рост заболеваемости.

При этом Евгений Степанов отметил, что говорить о закрытии образовательных учреждений на карантин еще рано.

«Решений о приостановлении учебного процесса пока не было. Мы договорились, что руководители учебных заведений будут контролировать рост заболеваемости и если количество больных в классе превысит 20%, то будет приниматься решение о карантине», — сказал главный санитарный врач Башкирии.

Еще один момент на который Евгений Степанов обратил внимание присутствующих, это случаи заболевания жителей Башкирии гриппом. По данным Роспотребнадзора, в этом сезоне на территории республики зарегистрирован 231 лабораторно подтверждённый случай заболевания гриппом, 61% из всех инфицированных — взрослые. При этом ни один из заболевших не был привит от гриппа.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что все медицинские организации республики подготовлены к возможному подъему заболевания населения гриппом и ОРВИ.

Минздравом республики создан запас противовирусных и антибактериальных препаратов, больницы обеспечены необходимым оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

При ухудшении эпидситуации имеется возможность дополнительного обеспечения учреждений здравоохранения 5 тысячами инфекционных коек.