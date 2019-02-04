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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Отныне время ожидания в МФЦ Башкирии составляет не более 15 минут

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

Отныне время ожидания в МФЦ Башкирии составляет не более 15 минут Фото: Мирон Доровских

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Отныне время ожидания в МФЦ Башкирии составляет не более 15 минут, в Уфе это время сократилось до семи минут. Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве РБ заявила и.о. директора РГАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Гульшат Арсланова.

В начале ноября Радий Хабиров говорил, что в республике отмечается много случаев некачественной работы МФЦ. Время ожидания в очереди составляло более 15 минут.

По поручению руководителя республики в сжатые сроки был решен кадровый вопрос — обучены новые сотрудники. При этом взять новый персонал удалось во многом благодаря увеличению заработной платы.

По словам Гульшат Арслановой, после анализа ситуации в 61 из 75 МФЦ был изменен режим работы. В Учалах был доукомплектован штат, в Нефтекамске ведется работа по открытию дополнительного офиса на 8 окон. В Уфе функционируют 11 операционных залов, которые обеспечивают стопроцентный охват жителей.

«Для полной нормализации работы МФЦ и выхода на качественно новый уровень обслуживания предстоит решить еще ряд важных вопросов. Это подбор помещений для расширения МФЦ в 22 городах и районных центрах, — отметила Гульшат Арсланова. — Еще один вопрос — организация стационарных территориально обособленных подразделений в отдаленных сельсоветах».

Также была отмечена необходимость организации электронного взаимодействия и информирования населения. В ближайшее время будут созданы дополнительные 59 окон в 31 офисе по республике, 23 специализированные бизнес-окна, будет приобретена новая техника.

Радий Хабиров обозначил сроки — к теме улучшения работы МФЦ в Правительстве РБ вернутся 1 июля. Главам Учалов, Нефтекамска и Стерлибашевского района поручено особо проконтролировать нарушения в деятельности местных отделений МФЦ.

Теги: МФЦ
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