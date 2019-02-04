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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров назвал дату перехода школ Башкирии на «пятидневку»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров назвал дату перехода школ Башкирии на «пятидневку» Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров поручил Министерству образования не тянуть с вопросом по переходу школ на «пятидневку».

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», идея по переходу школ на пятидневное обучение прозвучала в Уфе на прошлой неделе, на первом образовательном форуме «Взлетай!».

«На этом образовательном форуме была очень поддержана эта идея. Она была продумана совместно с Министерством образования. Решение принято. Поэтому уже с четвертой четверти довольно значительная часть школ пусть переходит на пятидневную форму обучения. А к 1 сентября уже никаких исключений. Начинайте над этим работать, — поручил региональному Министерству образования Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве. — Подчеркиваю: подавляющая часть школ пусть переходит на «пятидневку» уже с четвертой четверти. Наши дети будут выспавшиеся, хоть отдохнут немножко, побудут вместе с семьями».

Теги: Радий Хабиров, школы, форум
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