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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Нужно стимулировать работодателей за заботу о здоровье работников

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: Нужно стимулировать работодателей за заботу о здоровье работников Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

«Рынок труда сегодня требует новых компетенций, профессиональные навыки работников быстро устаревают. Поэтому очень важно, чтобы и система образования, и сами люди успевали за всеми изменениями», — сказал, открывая пленарное заседание проходящего в уфимском Конгресс-холле международного форума «Будущее сферы труда», врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, сегодня нужно уделять большое внимание здоровью работников. Именно здоровый и счастливый человек – огромный потенциал для повышения производительности труда.

Руководитель Башкортостана рассказал, что республика сейчас инициирует изменения в закон об обязательном медицинском страховании, где предлагается разработать механизм стимулирования работодателей, в том числе и материальный, чтобы они лучше заботились о здоровье своих работников.

«В первую очередь это касается диспансеризации, которую нужно проводить не для галочки, а качественно. Поэтому нужно материальное стимулирование со стороны государства», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос модератора конференции, ведущего телеканала «Россия» Сергея Брилева.

Теги: трудовые отношения, конференция, Радий хабиров
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