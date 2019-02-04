Башкирия в федеральных СМИ: Фейковые чиновники с лопатами и эвакуация в Сибае

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае власти города получили более 570 заявлений на оздоровление детей в Крыму и Башкирии. Ранее планировалось, что первая группа детей приедет в Крым в конце февраля.

Путевки в Крым и эвакуация. «Власти башкирского города Сибая приняли 579 заявлений на оздоровление детей в санаториях Крыма и Башкирии». Об этом информировал ТАСС со ссылкой на сообщение главы администрации Сибая. По его словам, оформлен пакет документов на путевки в Крым для 261 человека. Также группа из 50 детей будет направлена в детский санаторий в Ишимбае (Башкирия). В агентстве напомнили, что «с декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы», причиной которому «тление руды вследствие окислительных процессов на закрытом карьере». В январе во время посещения Башкирии глава Крыма сообщил, что санатории полуострова готовы принять 500 детей из Сибая на лечение и профилактику.

3 февраля также в ТАСС передали, что «в субботу на улице Старательской в Сибае специалисты зафиксировали превышение ПДК диоксида серы в 25 раз. Власти предложили жителям переночевать в пунктах временного размещения».

News.ru продолжает эту тему в материале «Жителей Башкирии увозят от горящего карьера в Сибае». В сообщении говорится, что «эвакуация началась в ночь на воскресенье, 3 февраля, в башкирском посёлке Золото, расположенном возле горящих шахт Сибайского карьера». Как рассказал изданию местный житель, «жителей населённого пункта начали вывозить в места временного размещения в Сибай. Посёлок Золото ранее оказался в «санитарной зоне» у Сибайского карьера».

Радиостанция «Эхо Москвы» также передала, что «жителям целого ряда районов башкирского города Сибай предложили покинуть свои дома и переночевать в пункте временного размещения».

В чем соль. А в некоторых случаях, чтобы спасти жизнь, надо просто ограничить потребление соли. «Газета.ру» пишет, что «глава Минздрава Башкирии Максим Забелин в ходе совещания предложил меньше солить хлеб и булочки. Такая мера, по его мнению, позволит снизить смертность от сосудистых заболеваний». Как отмечается в издании, «в прошлом году в Башкирии выросла смертность от острого коронарного синдрома».

Как в Башкирии дайверы исследуют одну из самых длинных подводных пещер России. Телеканал НТВ подготовил сюжет о том, как в Башкирии проходит зимняя научная экспедиция. Дайверы исследуют пещеру Сакаска. «Эта подводная экспедиция — словно полярная. Тридцатиградусный мороз, ветер и снег в лицо. Зато именно в такую погоду видимость под водой идеальная», — отмечается в сюжете. Как рассказали на НТВ, красоты подводной Сакаски команда дайверов из Екатеринбурга и Уфы исследует уже третий год. Уникальный природный объект: подземная река протяженностью 20 километров. «Тайны Сакаски и соседних пещер, а также красоты самого Юмагузинского водохранилища теперь манят туристов со всей России», — говорится на телеканале.

Фейковые чиновники с лопатами. «Вести. Недвижимость» собрали самые необычные способы борьбы с неубранным снегом на улицах российских городов. В материале говорится, что «стоит осадкам превысить допустимый уровень, как на улицах начинается настоящее снежное противостояние. И когда коммунальщики не справляются с работой, в ход идет смекалка россиян». Например, кто-то, устав ждать, когда очистят улицы от снега, припаивает отвал к своему автомобилю и выходит в бой. «В сети появились видео, на которых челябинские чиновники с лопатой в руках чистят снег на городских улицах. Вслед за челябинскими на расчистку снежных улиц вышли чиновники в Казани и Уфе», — рассказали «Вести», пояснив, что «на видео мужчины в деловых костюмах с лопатами в руках, рядом — удивленные дворники и прохожие». Однако «пользователи соцсетей углядели в этих видео подстановку, а в самих чиновниках — актеров», сообщается в материале.

Аренда пошла на спад, но только не в Уфе. Как выяснил «Коммерсантъ», «первый месяц года закончился для рынка арендной недвижимости снижением заявленных ставок как в Москве, так и в крупных региональных центрах», кроме столицы Башкирии. По расчетам аналитиков, за январь 2-комнатные квартиры в Москве подешевели в среднем на 1,4%, до 47,5 тыс. руб. в месяц. Региональные тренды на рынке аренды похожи на московские. Наибольшее снижение цен на квартиры наблюдалось в Нижнем Новгороде. 1-комнатные квартиры за месяц здесь подешевели на 7,6% (до 13,9 тыс. руб. в месяц). Как отмечают в издании, «единственным городом, продемонстрировавшим рост цен по всем сегментам, стала Уфа: средняя стоимость аренды однокомнатного жилья здесь увеличилась на 4,2% (15,3 тыс.), двухкомнатного — на 4,1% (20,1 тыс. руб.)», информирует «Коммерсантъ».

Наш курорт — среди самых популярных. Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области и Абзаково в Башкирии — самые популярные российские горнолыжные курорты в феврале этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой наTvil.ru. Рейтинг подготовлен по данным броней туристами отелей с 1 по 28 февраля 2019 года. При этом дешевле всего номер в отеле обходится в Кузбассе, дороже всего — в Сочи. Так, проживание в Красной Поляне стоит в среднем 5 700 рублей в сутки на семью. На курорте Шерегеш — средняя стоимость аренды жилья – 4 900 рублей. «Отдых в Абзаково обходится чуть дороже — 5 100 рублей в сутки за номер в отеле или аренду апартаментов. В среднем туристы бронируют жилье там на две ночи», уточнили в агентстве.

Девочка на крыше. РЕН ТВ передает: «Сотрудники Росгвардии сняли ребенка с крыши девятиэтажного дома в Уфе». Как уточняется, инцидент произошел около 15 часов 2 февраля. Тогда поступило сообщение о том, что на крыше одного из домов на улице Фронтовых Бригад стоит ребенок. Когда росгвардейцам удалось снять с крыши 11-летнюю девочку, она рассказала, «что забралась на соседнее здание, чтобы поиграть с собакой», говорится в сюжете.