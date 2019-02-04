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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На утреннем небе 18 февраля произойдет сближение Венеры и Сатурна

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Уфимского планетария

На утреннем небе 18 февраля произойдет сближение Венеры и Сатурна Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На утреннем небе 18 февраля произойдет сближение Венеры и Сатурна. По информации Уфимского планетария, условия их видимости будут не очень благоприятны.

«Планеты восходят менее чем за два часа до восхода Солнца. Венера восходит в Уфе в 06.41, Сатурн – в 06.52, а Солнце в 08.33. Перед рассветом планеты будут видны очень низко над горизонтом на юго-востоке в созвездии Стрельца. После сближения Венера будет быстро удаляться от Сатурна. В конце месяца Сатурн будет восходить на полчаса раньше Венеры и будет виден правее и немного выше неё», — проинформировали в планетарии.

Отмечается, что максимальное сближение Венеры и Сатурна произойдет вечером, 18 февраля в 18.54.

Теги: уфимский планетарий
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