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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условий Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

МЧС по Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условий.

4 февраля по республике ожидается снег, метель,на дорогах снежные заносы. Ухудшение видимости до 500-1000 метров.

Как сообщает «Башгидромет», на территорию Башкортостана распространит свой холод северо-восточный антициклон, который двигается на весь Южный Урал. Температура воздуха начнет понижаться ночью до -17,-22°, при прояснениях до -23,-28°, днем до -13,-18°, по северо-востоку республики до -20,-25°.

В ночь на вторник, 5 февраля, ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, по востоку республики ниже -30-ти градусных отметок. Местами с небольшим снегом.

По прогнозу Гидрометцентра России в феврале по республике среднемесячная температура воздуха ожидается на 0,5° ниже нормы. Месячное количество осадков – меньше нормы.

Теги: погода
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