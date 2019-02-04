Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условий Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

МЧС по Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условий.

4 февраля по республике ожидается снег, метель,на дорогах снежные заносы. Ухудшение видимости до 500-1000 метров.

Как сообщает «Башгидромет», на территорию Башкортостана распространит свой холод северо-восточный антициклон, который двигается на весь Южный Урал. Температура воздуха начнет понижаться ночью до -17,-22°, при прояснениях до -23,-28°, днем до -13,-18°, по северо-востоку республики до -20,-25°.

В ночь на вторник, 5 февраля, ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, по востоку республики ниже -30-ти градусных отметок. Местами с небольшим снегом.

По прогнозу Гидрометцентра России в феврале по республике среднемесячная температура воздуха ожидается на 0,5° ниже нормы. Месячное количество осадков – меньше нормы.