В Башкирии некоторые школы смогут перейти на «пятидневку» с 1 апреля

УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии некоторые из школы смогут перейти на пятидневную учебную неделю уже с 1 апреля. Об этом и.о. министра образования республики Айбулат Хажин заявил в эфире телеканала «БСТ».

«Данный вопрос мы начали прорабатывать ровно с того момента, как руководитель республики Радий Хабиров объявил ﻿новый формат обучения в школах. Планируется, что первая волна пойдет уже с 1 апреля. То есть с началом четвертой четверти часть образовательных организаций, вероятнее всего, перейдет на пятидневный режим», — сказал Айбулат Хажин.

Другая часть школ, по его словам, сможет перейти на «пятидневку» с 1 сентября 2019 года.

Руководитель образовательного ведомства также обратил внимание родительского и педагогического сообщества на то, что переход на пятидневный режим обучения не предполагает сокращения количества учебных предметов.

«У нас есть федеральные образовательные стандарты, которые требуют наличия конкретного указанного числа учебных дисциплин, все они должны присутствовать в расписании. При этом мы просто обязаны придерживаться санитарных норм, которые регулируют максимальное количество уроков при пятидневной и шестидневной неделе», — пояснил Хажин.

Отметим, по итогам открытого голосования в социальных сетях более 95% участников опроса проголосовали за введение пятидневной учебной недели в Башкирии.