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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МВД Башкирии частично приостановит оформление и выдачу загранпаспортов сроком на 5 лет

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии частично приостановят оформление и выдачу загранпаспортов сроком на 5 лет. Речь идет о приостановке деятельности по оформлению документов в Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан, пояснили в пресс-службе МВД по РБ.

С 1 февраля 2019 года оказание государственной услуги по выдаче заграничного паспорта сроком на 5 лет будет организовано в других подразделениях по вопросам миграции. С их списком можно ознакомиться здесь.

Напоминаем, что государственная пошлина на получение заграничных паспортов сроком на 5 лет составляет:

— для граждан до 14 лет – 1 000 руб.

— для граждан от 14 лет – 2 000 руб.

В случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг действует скидка 30% на оплату госпошлины.

Теги: загранпаспорт
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