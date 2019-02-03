Фото: Минздрав РБ В Башкирии заработала новая программа по оказанию медпомощи пациентам с заболеванием глаз Фото: Минздрав РБ

УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Минздрав Башкирии начал реализацию новой программы по проведению бесплатного хирургического лечения пациентов с заболеваниями глаз. Главная цель программы – оказание офтальмологической хирургической помощи жителям районов и городов на местах, доступность высоких технологий в офтальмохирургии для жителей отдаленных районов.

«Теперь жителям республики не нужно будет выезжать на дальние расстояния, к примеру, в города Уфа, Оренбург, Ижевск, Чебоксары — ведущие офтальмохирурги института сами к ним приедут и прооперируют.

Выезды будут осуществлены в города Сибай, а также Стерлитамак, Белорецк, Белебей, Мелеуз, Янаул, Туймазы, Ишимбай, Учалы и Салаватский район, где на базе глазных отделений ЛПУ будет проводиться бесплатное хирургическое лечение всех нуждающихся как из данного населенного пункта, так и близлежащих районов», — говорится в сообщении регионального Минздрава.

Первый такой выезд состоялся 28-29 января в Малоязовскую ЦРБ, где бесплатно были прооперированы 50 человек. 30-31 января офтальмохирург института находился в операционной Белебеевской ЦРБ.

Следующий выезд специалистов назначен на 4-8 февраля в город Стерлитамак, где в течение недели будет находиться группа офтальмохирургов. О последующих выездах хирургов Уфимского НИИ глазных болезней будет заранее сообщено на страницах районных и городских газет.