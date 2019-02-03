Фото: Гульнара Аитбаева В Сибае зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы, жителям предложено покинуть дома Фото: Гульнара Аитбаева

УФА, 3 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Сибае в микрорайоне Золото по результатам проведенных проб атмосферного воздуха зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы. По ул. Старательской,26 — в 8,6 раз, по ул. Старательской,49 – в 6 раз, по ул. Первомайская,15 – в 6,4 раза, по ул. Старательской, 2/1 – в 10,4 раза.

В зоне загазованности спасатели и пожарные проводят подворовой обход, жителям предлагают переночевать в пунктах временного размещения. Автобус для доставки людей из зоны загазованности к местам временного размещения находится около мечети мкр. Золото.

«По данным оперативного штаба все жители оповещены, желающих переночевать в пунктах временного размещения нет. Показатели улучшаются», — передает официальный представитель администрации Сибая Расуль Байгильдин.

По данным на 00 часов 2 февраля на территории города Сибай наблюдается: температура воздуха — минус 19˚С, ветер северный, 1 м/с, порывы до 2 м/с, атмосферное давление 735 мм. рт. ст., отн. влажность 79 %. Направление ветра в сторону: ул. Старательская, ул. Коннопарковая, ул. 8 Марта, ул. Фрунзе, ул. Чернышевского и ул. Нуриманова.

Жителям рекомендовано при появлении запаха серы сократить время пребывания на улице. Необходимо чаще умываться, промывать глаза, нос и рот чистой водой, увлажнять воздух в помещении и пить больше жидкости.

Напомним, из-за окисления руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды местного УГОКа (входит в холдинг УГМК) возникла сильная загазованность воздуха.

В настоящее время в Сибайский карьер подается глинно-породная масса — 15 тысяч кубов в сутки. Смонтированы две вентиляционные установки, стационарная и мобильная. Идет мониторинг температуры породы, есть тенденция к снижению выделения газов. Установлены две видеокамеры, за ходом проведения работ можно следить в режиме онлайн. Контроль за состоянием воздуха проводят четыре лаборатории. Принято решение к 20 марта подтопить шахты сибайского карьера. Об этом в ходе рабочей поездки в Сибай заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Решение о подтоплении карьера было принято руководством города и сибайского филиала Учалинского ГОКа для ликвидации очагов горения на дне карьера.