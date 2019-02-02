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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Стерлитамаке фестиваль робототехники собрал 430 детей

ОБЩЕСТВО
Фото: РобоПром-2019

В Стерлитамаке фестиваль робототехники собрал 430 детей Фото: РобоПром-2019

УФА, 2 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке фестиваль робототехники и мехатроники «РобоПром-2019» собрал 430 детей школьников из 34 городов и районов Башкирии и Челябинска. Они представили свои работы — роботов-манипуляторов, роботов-спасателей, эко-сборники, экспресс-автодоилки, умные юрты.

«РобоПром» представил первую в республике виртуальную лабораторию дополненной реальности, где создается башкирская компьютерная игра. В рамках фестиваля прошли мастер-классы для преподавателей по программированию и прототипированию, а среди юных робототехников выбрали участников московского «РобоФеста-2019». Это победители категорий HRRobot (HRLego, HROpen), Робокарусель, JrFll.

Победители младших категорий получили гаджеты, старших – денежные призы в размере от 2 тыс. до 20 тыс. рублей.

«РобоПром» прошел на базе стерлитамакского филиала БашГУ, который считается главной площадкой башкирской робототехники. Региональный фестиваль организован Минобразования РБ, БашГУ, стерлитамакским учебным центром «Толтек Плюс».

Теги: робототехника, робопром, фестиваль
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