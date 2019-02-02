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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в январе зарегистрировано 40 двоен

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомюстиции РБ

В Башкирии в январе зарегистрировано 40 двоен Фото: Госкомюстиции РБ

УФА, 2 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в январе зарегистрировано 40 двоен, рожденных в этом месяце и в конце декабря прошлого года, сообщили в Госкомюстиции РБ. 23 двойни зарегистрировано в столице, наибольшее их количество приходится на Калининский район Уфы — восемь. По региону лидирует Белорецк — три двойни. В прошлом году в Башкирии родилось 47 411 детей (на 2,2 тысячи меньше, чем в 2017-м). Среди них было 607 двоен и 10 троен.

Теги: рождаемость, двойни, демография, дети
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