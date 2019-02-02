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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии учителя предлагают пути внедрения программы «Взлетай!»

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Учителя Башкирии предлагают пути внедрения программы расширения возможностей выпускников «Взлетай!», которую обсуждали на одноименном форуме школьного образования 1 февраля в Уфе и которую инициировал врио главы республики Радий Хабиров, опираясь на свой предшествующий опыт руководства городом Красногорском. «Взлетай!» включает несколько направлений: обучение базовому английскому языку, вождению, игре в шахматы, танцам, правильному питанию. Также программа подразумевает, что в школах должны работать стоматологические кабинеты.

Директор стерлитамакской гимназии №1 Риф Тажиев предложил реализовать часть проекта за счет основной образовательной программы, часть — за счет внеурочной, а также использовать возможности профильных образовательных лагерей. Он озвучил свое видение реализации программы:

1. Создание дорожной карты, в которой должны быть предусмотрены вышеуказанные варианты.

2. Муниципалитеты должны рассчитать финансирование проекта и включить его в муниципальный заказ.

3. Минобразования РБ разработает нормативно-правовую документацию, рассчитает финансовые потребности, откроет горячую линию.

4. Минздрав РБ подготовит дорожную карту по проекту «Здоровая улыбка»: обеспечение кадрами, средства на приобретение и обновление оборудования (последнее важно, так как в школах находится много неработающих стоматкабинетов, отметил директор).

Теги: форум, Радий Хабиров, школы, образование
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