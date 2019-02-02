Фото: фонд «Наташа» Благотворительный фонд собирает средства на лекарства для маленькой жительницы Башкирии Фото: фонд «Наташа»

УФА, 2 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Благотворительный фонд «Наташа» объявил сбор средств на лечение четырехлетней Дианы Галимовой из Белебея. Девочка родилась с редким пороком сердца. Сложную операцию ей сделали в Германии, но после нее развилась легочная гипертензия. Врачи называют ее смертельным заболеванием, с которым все-таки можно жить. Болезнь требует длительного лечения. Весной люди собрали для Дианы деньги на курс нужного препарата, но лечение нужно продолжать.

Как пояснила координатор фонда Дарья Паршинцева, Диане положено льготное лекарственное обеспечение, но выданный аналог не подходит ребенку. «К сожалению, вместо оригинального препарата «Траклир 32 ДТ» (это детская форма лекарства) Минздрав выдаёт Диане российский аналог «Бозенекс», принимать который врачи запрещают в связи с множеством тяжёлых побочных реакций. Получить льготно оригинальный препарат маме не удаётся. 27 января «Траклир» у Дианы закончится, мы открыли новый сбор средств на упаковку «Траклира» (62,5 мг.), которого Диане должно хватить на почти 4 месяца приёма», — сообщили в фонде «Наташа».

Стоимость одной упаковки препарата — 154 тысячи рублей, на данный момент собрано 11 319 рублей. Cбор помощи проводится на сайте благотворительной организации.