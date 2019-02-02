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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Сфера образования должна стать более открытой - «Продвинутые родители Башкирии»

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сфера образования должна стать более открытой, в том числе, и на таких площадках, как прошедший сегодня первый форум школьного образования «Взлетай». Такую точку зрения в ходе мероприятия высказала руководитель региональной общественной организации «Продвинутые родители» Ирина Банникова. По ее словам, необходимо бороться с консерватизмом в этой сфере, использовать более современные интерактивные форматы, привлекать к диалогу экспертов различных сфер и, конечно же, родителей. «Здорово, конечно, что вообще такая площадка появилась. Но хотелось бы видеть на таких мероприятиях больше форсайтов, стратегических сессий, работать в более современном, интерактивном формате. Невозможно говорить о решении каких-то проблем, касающихся образования, не привлекая к диалогу родителей, — поделилась впечатлениями Ирина Банникова. — Здесь не хватило людей вне системы образования. Когда проблемы обозначаются и пытаются решаться только в рамках профессионального сообщества — это не есть хорошо. Считаю, что нужны взгляды со стороны, которые помогали бы вскрывать проблемы. Потому что честно сказать, та школа, куда ходят наши дети – это продукт индустриального общества. У нас выступление каждого спикера начинается со слов, что мы живем в эпоху digital, но, тем не менее, продолжаем строить этот продукт. Нужно бороться с этим консерватизмом, но ничего не ломать, не рушить, не революцию устраивать. Сфера образования должна стать более отрытой и на таких площадках в том числе».

Теги: образование
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