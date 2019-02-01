Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров призвал бороться с детским насилием в школах Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Руководитель Башкортостана призвал учителей и директорский корпус республики искоренить в школах факты издевательства над детьми. По его мнению, директора должны находить в себе мужество не скрывать такие факты, а «маленькие негодяи» не должны держать в страхе и отравлять жизнь всей школы.

«Никогда не думал, как, наверное, и вы, когда мы были школьниками, что сейчас, когда мы уже выросли и являемся руководителями, появятся такие термины, как буллинг (травля), скулшутинг (стрельба в учебных заведениях), кибербуллинг (травля в интернете). По сути, речь идёт о нравственной атмосфере и психологическом климате в школе. Мы должны давать себе отчёт, что такие факты в республике тоже имеют место», — сказал Радий Хабиров.

По его мнению, нужно пресекать это зло, которое наносит вред детям и всей системе образования в целом.

«Нам надо создать атмосферу нетерпимости к случаям, когда наши дети преследуются, когда над ними издеваются. Эти факты должны стать для нас из разряда ЧП. Чего на самом деле боится так называемый буллинг? Он боится огласки, прозрачности. Он, знаете, как тёмный зверь, которого вытаскивают на свет, и он сразу съёживается. Поэтому нам очень важно продумать меры борьбы с этим злом», — сказал руководитель Башкортостана.