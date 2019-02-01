В Башкирии Ресурсный центр готов оказать помощь НКО в конкурсе президентских грантов

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии Ресурсный центр Аппарата

Общественной палаты РБ готов оказать консультационную и информационную поддержку коммерческим организациям республики в составлении заявок для участия в конкурсе президентских грантов 2019года, предоставляемых на развитие гражданского общества. Конкурс стартовал сегодня 1 февраля, прием заявок продлится до 15 марта.

Консультации специалистов Ресурсного центра проводятся на безвозмездной основе в будние дни с 9 до 18 (по предварительной записи по телефону).Контакты Ресурсного центра НКО: г.Уфа, ул.Пушкина, 95 (каб. 316), тел. (347)218-12-52, эл.почта: nko-rb@mail.ruПринять участие в конкурсе президентских грантов могут неправительственные организации.Заявки принимаются по одному из 13 грантовых направлений:- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;- поддержка молодёжных проектов;- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;- поддержка проектов в области культуры и искусства;- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;- сохранение исторической памяти;- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;- охрана окружающей среды и защита животных;- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;- развитие институтов гражданского общества.