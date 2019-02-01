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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Курултай башкир подарит телевизор лучшей башкирской семье, выигравшей конкурс

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

1 марта в республике отмечается День башкирской семьи. К национальному празднику Исполком Всемирного Курултая башкир приурочил интернет-конкурс «Башҡорт ғаиләһе көнө» — «День башкирской семьи».

«У нас много примерных, заслуживающих почета семей. Давайте их покажем всему миру, — говорят в Курултае. — В конкурсе может принять участие семья, которая чтит национальные традиции, воспитывает детей в любви к родному языку и обычаям, возрождает и развивает народные промыслы, приобщает к этому делу односельчан, является примером в округе».

В конкурсе «Башҡорт ғаиләһе – 2019» не могут участвовать лауреаты конкурсов 2017 и 2018 годов. Видеозаписи о семьях продолжительностью 3-5 минут необходимо выставить самим участникам до 27 февраля 2019 года на официальной странице конкурса.

Победителя определит жюри. Главный приз – телевизор. Видеозапись о семье, набравшая самое большое количество лайков в интернете, будет отмечена призом зрительских симпатий. Информация о семье-победителе и семье, набравшей большое количество просмотров и лайков, будет опубликована на официальном сайте Курултая и его страницах в социальных сетях.

Теги: конкурс, семья
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