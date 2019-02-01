В Башкирии вводится новый формат совещаний - «Образовательный час»

Фото: Олег Яровиков





Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Проблемы школьного образования в Башкирии будут обсуждаться один раз через каждые две недели в формате видеоконференций с участием руководителя Башкортостана, профильных министерств и ведомств, глав муниципалитетов и директоров школ. Об этом на завершающем пленарном заседании первого форума школьного образования, проходящего сегодня в Уфе, рассказал врио главы республики Радий Хабиров.

«Образовательный час» позволит оперативно обсуждать проблемы, получать информацию и вести обмен мнениями по текущему состоянию дел и развитию системы образования.