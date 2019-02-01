Фото: Олег Яровиков Февраль в Башкирии начнется с морозов Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В предстоящие выходные погода в Башкирии существенно не изменится. Столбики термометров будут колебаться от -11 до -23 градусов ночью и днем -7,-12°. 2 февраля небольшой снег пройдет местами, 3 февраля — в большинстве районов республики.

Следующая неделя, по данным синоптиков Башгидрометцентра, обещает быть морозной. В регион придет северо-восточный антициклон и распространит свой холод на Южный Урал.

«Температура воздуха начнет понижаться ночью до -17,-22, при прояснениях до -23,-28, днем до -13,-18, по северо-востоку республики до -20,-25. В ночь на вторник, 5 февраля, ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, по востоку республики ниже 30-градусных отметок. Местами с небольшим снегом», — уточнили специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщили в Гидрометцентре России, снега в феврале по республике будет мало, а средняя месячная температура тоже будет ниже — на 0,5°.