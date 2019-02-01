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Почему в Башкирии опрокинулся школьный автобус и как действовать в подобных ДТП

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина, фото пресс-служб ГИБДД РБ и МЧС РБ/.

В Учалинском районе Башкирии 1 февраля на автодороге опрокинулся школьный автобус. Как сообщалось ранее, в салоне находились девять учащихся и двое взрослых – водитель и сопровождающий педагог. Женщине и одному школьнику потребовалась госпитализация. Агентство «Башинформ» выяснило, кому принадлежит автобус, а также узнало предварительную причину случившегося.

В местном муниципалитете сообщили, что услугу по перевозке детей учебным заведениям предоставляет Учалинское АТП филиала ГУП «Башавтотранс». Как пояснил агентству «Башинформ» директор филиала БАТ Фануз Шаймарданов, водитель перед выходом в рейс прошел все необходимые обследования, а автобус — техническую проверку.

«До выхода на работу водитель, конечно же, прошел медосмотр. Сотрудник ГИБДД проверил его состояние. Признаков алкогольного опьянения у водителя обнаружено не было. На рейс он вышел в нормальном состоянии. Автобус с технической стороны также был проверен. Все документы в порядке, все подписи есть», — сказал руководитель филиала БАТ.

По его словам, водитель утром отвез детей в Ахуновскую школу, а после занятий забрал и повез домой в село Буйда. Перед поездкой все ученики пристегнулись. Сопровождающая это проверила.

«Во время движения по автодороге у автобуса «закусило» правое колесо и его стащило с дороги — «ПАЗ» лег на бок. То есть когда разгребают снег с дороги он «кучкуется» по обочине вдоль дороги. Колесо попало в такую кучу снега – это и называется «закусило». Скорость была небольшая, повреждений на автобусе нет – все целое, стекла целые, нет вмятин. Разбито только лобовое стекло. Водитель сам его разбил, чтобы все смогли выбраться наружу», — рассказал агентству Фануз Шаймарданов.

Директор добавил, что 65-летний водитель работает на предприятии недавно – около года. Сейчас он на пенсии, но у него большой стаж вождения и опыт. Никаких происшествий до этого не было.

Автобусы были переданы местному филиалу БАТ в рамках пилотного проекта. Услугами по перевозке школьников Учалинского района компания занимается второй учебный год. В автопарке филиала 35 транспортных средств – «ПАЗы» и «ГАЗели».

Предварительно, на осмотр в Учалинскую центральную районную больницу были доставлены трое детей и один взрослый. После обследования госпитализировали одного школьника и учителя. С пострадавшими работает психолог. Остальные пассажиры автобуса отправлены домой. К шести школьникам, которые не обращались за помощью медиков, выехала бригада врачей для осмотра на дому.

РЕКОМЕНДАЦИИ МЧС БАШКИРИИ
В пресс-службе МЧС Башкирии отметили: самое важное, что нужно знать школьникам при посадке в автобус, это, конечно же, то, что необходимо пристегнуться!

Действия пассажиров при аварийной ситуации (столкновении, перевороте, опрокидывании):
  • По возможности, сохраняйте спокойствие.

  • При столкновении, когда удар неизбежен, важно постараться закрепиться, то есть препятствовать своему перемещению вперёд или броскам в стороны и защищать голову. Для этого можно схватиться за поручни и упереться во что-нибудь ногами (в стену или сиденье).

  • Авария проходит быстро, но не надейтесь, что после удара всё кончится. Возможны еще переворот и опрокидывание. Надо не расслабляться и держать все мышцы напряжёнными до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что движения больше не будет.

  • После того как удар произошёл, первым делом надо определиться, где и в каком месте транспорта и в каком положении вы находитесь, не горит ли, не подтекает ли бензин, особенно при опрокидывании. В зависимости от ситуации двигайтесь к выходу — через аварийную дверь или окно. Если в транспортном средстве много народа, разумнее использовать кроме дверей и окна — аварийные выходы. Выбраться можно разбив стекло окна. Однако стёкла могут быть прочными и для их разбития следует найти подходящие подручные средства. Выбив стекло, не забывайте об осколках — в панике можно серьёзно пораниться.

  • Выбираясь из аварийного транспортного средства, надо, безусловно, соблюдать правило, универсальное для подобных эвакуаций: вещи не брать. Исключение делается для документов, денег и одежды.

  • Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: при необходимости помогите пассажирам разбить стёкла, вытаскивайте пострадавших и т.д.

При пожаре в транспорте
При задымлении или пожаре в общественном транспорте пассажиры немедленно эвакуируются. При наличии первичных средств пожаротушения (огнетушитель), который в обязательном порядке должен быть под рукой, следует погасить очаг возгорания или задымления. Организуйте защиту органов дыхания: шапки, шарфы, любые тряпки (желательно смочить водой).

При падении автобуса в воду
Если транспортное средство упало в воду, оно может некоторое время держаться на плаву. Бывает достаточно несколько секунд, чтобы из него выскочить. Однако двери открывать не следует — вода тут же хлынет внутрь, и ТС начнёт резко погружаться. Выбираться надо через открытые или разбитые окна.

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне держится несколько минут. Это немало. Можно включить фары, чтобы было легче искать ТС, оценить обстановку, активно провентилировать лёгкие — глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок», избавиться от лишней одежды, развязать галстук, захватить документы.

И самое главное — мысленно представить себе путь вверх. Вам предстоит через двери или окна протиснуться наружу, взявшись руками за крышу транспорта, подтянуться, а затем резко плыть вверх. Выбираться наружу можно, когда ТС наполнится водой наполовину. Если резко распахнуть дверь и попытаться сразу же выбраться, вам помешает поток, идущий в салон. Оказавшись вне транспортного средства, имейте ввиду, что у вас есть около 30-40 секунд, чтобы выбраться на поверхность.

Теги: МЧС по Башкирии, ДТП, дети, школьный автобус
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