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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

УГАТУ собрал будущих IT-специалистов на Всероссийской олимпиаде школьников

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: УГАТУ

УГАТУ собрал будущих IT-специалистов на Всероссийской олимпиаде школьников Фото: УГАТУ

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В УГАТУ завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике, который традиционно проводится в вузе на протяжении многих лет. В этом году его участниками были более 130 одаренных школьников из городов и районов республики.

«Сегодня на рынке труда появляются новые IT-профессии, которые формируют цифровое будущее России и очень скоро станут чрезвычайно востребованы. Уфимский государственный авиационный технический университет – безусловный лидер в области подготовки IT-специалистов для всех отраслей экономики Башкортостана. Большая работа в этом направлении ведется со школьниками. Найти, заинтересовать и поддержать юные IT-таланты – наша задача», – рассказали представители вуза.

Организатор мероприятия – факультет информатики и робототехники. Декан факультета профессор Нафиса Юсупова отметила, что «победители и призеры олимпиады, как правило, составляют основу студенческих команд университета по программированию. В республике УГАТУ лидирует в студенческом командном программировании. Наши представители показывают достойные результаты в мировых IT-первенствах».

Победители соревнований, ныне выпускники, успешно работают в крупнейших российских и международных компаниях. По данным сервиса Superjob, УГАТУ входит в первую двадцатку технических вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в IT-отрасли.

По результатам олимпиады участники и их наставники награждены грамотами, благодарственными письмами и сувенирами. Кроме того, призеры и победители получат дополнительные баллы при поступлении в университет на профильные специальности.

Работа с талантливыми школьниками из Башкирии ведется системно: преподаватели вуза проводят образовательные мастер-классы в городах Башкирии. На днях на базе Башкирской гимназии Белебея состоялась ХVIII муниципальная научно-исследовательская конференция школьников «Интеллект будущего» с активным участием представителей УГАТУ.

– Хочу отметить высокий уровень подготовки исследовательских и практических работ школьников, – говорит руководитель секции «Информатика», доцент кафедры информатики Шамиль Минасов. – В последние годы доклады стали больше ориентироваться на реалии и возможности современного цифрового общества. Особенно интересно: школьники начали активно изучать технологии искусственного интеллекта и получать при этом не только теоретические, но и практические результаты.

Победителем в секции «Информатика» признан воспитанник Башкирской гимназии Роман Асылкаев, создающий анимационные ролики на базе применения алгоритма распознавания лиц: векторные персонажи повторяют движения головы, губ, глаз и т.д., которые «снимаются» с лица человека с помощью веб-камеры. Отмечена также работа Линара Самигуллина и Руслана Касымова. Они продемонстрировали технологию оповещения о пожаре на базе обычного пожарного извещателя и старого сотового телефона, которую каждый может смонтировать в квартире или на даче. «Мы обязательно их поддержим в стенах УГАТУ», – добавил Шамиль Минасов.

Теги: УГАТУ
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