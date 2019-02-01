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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров предложил рейтинговать школы республики

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил рейтинговать школы республики и выявлять по 10 лучших городских и сельских средних учебных заведений со значительной грантовой поддержкой. Об этом он заявил на первом форуме школьного образования «Взлетай». По мнению руководителя региона, эта мера будет способствовать развитию школ. Он также предложил бороться за одаренных школьников.

«Если ученик получил 100 баллов на ЕГЭ, то и глава администрации района, города, директор школы и педколлектив должны в него вцепиться и сопровождать его по жизни. Пусть он даже отучится в вузе Москвы или Санкт-Петербурга, но нужно разработать меры поддержки и стимулирования, чтобы потом они возвращались жить и работать в нашу республику», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель республики считает, что школа должна быть равной по возможностям для всех учеников, в том числе и детей с ограниченными возможностями по здоровью.

По его мнению, нужно вместе подумать, как укрепить и развить волонтерское движение в школах. Это важная миссия, направленная на то, чтобы школьники выходили из учебного заведения не только образованными людьми, но и с ярко выраженной гражданской позицией, с правильными нравственными ориентирами. Нужно выработать предложения, чтобы в вузах республики были приняты дополнительные меры, где поощрялась бы волонтерская деятельность абитуриентов и студентов.

Теги: Радий Хабиров, школы
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