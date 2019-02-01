Фото: Олег Яровиков Избиратели Башкирии могут напрямую обращаться к депутатам Госсобрания по электронной почте Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Избиратели Башкирии получили возможность напрямую обращаться к депутатам Государственного Собрания республики через электронную почту. Теперь это можно сделать на официальном сайте республиканского парламента, где начал работать раздел «Электронная приемная обращений и наказов».

«Граждане смогут направлять обращения и наказы депутатам через этот ресурс. Надеюсь, парламентарии получат конкретные предложения по развитию территорий в своих избирательных округах, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачев. – Их реализация возможна, например, в рамках проекта «Реальные дела», основная идея которого – совместное решение гражданами, депутатами и органами местного самоуправления актуальных проблем территорий путем отбора инициатив граждан и привлечения дополнительных ресурсов».

Председатель парламента также отметил, что на официальном сайте Государственного Собрания созданы персональные страницы депутатов, где опубликованы биография, принадлежность к фракции, комитету и комиссии каждого парламентария, информация о имеющихся аккаунтах в социальных сетях.

«Если раньше сайт давал возможность депутатам только информировать о своей деятельности, то с запуском электронной приемной появился инструмент для коммуникаций избирателей и парламентариев в удобной электронной форме», — отметил спикер парламента республики.