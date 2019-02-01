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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии назвали дату отключения аналогового вещания

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Башкортостане прекратится 3 июня 2019 года. Об этом заявил директор ФГУП «Российская телерадиопередающая сеть» Юрий Матвеев на пресс-конференции, которая состоялась в агентстве «Башинформ» 1 февраля.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Правительство Башкортостана утвердило категории граждан, которые могут получить господдержку на приобретение оборудования для цифрового телевидения. Таким правом могут воспользоваться пенсионеры, получающие федеральную доплату к пенсии, и малоимущие семьи с детьми, которым выплачиваются детские пособия. Но все они должны проживать в населенных пунктах вне зоны охвата цифровым ТВ.

Теги: цифровое телевидение
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