В Нефтекамске снят карантин по бешенству
В Нефтекамске снят карантин по бешенству Фото: Ксения Калинина
УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
На территории Нефтекамска с 22 января сняли карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный врио главы Башкирии Радием Хабировым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Ограничительные мероприятия сняли с улиц Трактовой, Мирной, Колхозной и Сюткина. Теперь здесь разрешено проводить выставки собак и кошек, торговлю домашними животными, вывозить собак и кошек за зону карантина, а также отлавливать диких животных.
Как сообщало агентство «Башинформ», с 17 по 18 ноября прошлого года у жительницы Нефтекамска заболела собака — у нее пропал аппетит, хозяева наблюдали угнетенное состояние. Животное отвезли в ветлечебницу для консультации с врачом. В тот момент, когда на собаку надевали намордник, она покусала хозяйку. Через несколько часов собака скончалась. Ветеринарные врачи отобрали биопробы, которые показали заражение бешенством. Труп сожгли, место сжигания собаки продезинфицировали.
Пострадавшие и контактировавшие получили профилактическое лечение.