Фото: Ксения Калинина В Нефтекамске снят карантин по бешенству Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Нефтекамска с 22 января сняли карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный врио главы Башкирии Радием Хабировым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Ограничительные мероприятия сняли с улиц Трактовой, Мирной, Колхозной и Сюткина. Теперь здесь разрешено проводить выставки собак и кошек, торговлю домашними животными, вывозить собак и кошек за зону карантина, а также отлавливать диких животных.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 17 по 18 ноября прошлого года у жительницы Нефтекамска заболела собака — у нее пропал аппетит, хозяева наблюдали угнетенное состояние. Животное отвезли в ветлечебницу для консультации с врачом. В тот момент, когда на собаку надевали намордник, она покусала хозяйку. Через несколько часов собака скончалась. Ветеринарные врачи отобрали биопробы, которые показали заражение бешенством. Труп сожгли, место сжигания собаки продезинфицировали.

Пострадавшие и контактировавшие получили профилактическое лечение.