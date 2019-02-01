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Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось в Башкирии в 2018 году

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось в Башкирии в 2018 году Фото: автор

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане за 12 месяцев 2018 года родились 22 807 девочек и 24 264 мальчика. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по делам юстиции.

В ведомстве отметили, что в 11 городах и районах республики девочек родилось больше, чем мальчиков. Это Альшеевский, Аургазинский, Балтачевский, Бурзянский, Краснокамский, Кугарчинский, Стерлитамакский, Чекмагушевский, Ишимбайский район и города Ишимбай, Кумертау, а также Советский район Уфы. В Зилаирском, Мишкинском, Федоровском районах и в Сибае родилось равное количество мальчиков и девочек.

«В отделах ЗАГС в прошлом году было зарегистрировано 47 411 записей актов о рождении, что на 2 258 записей меньше, чем в прошлом году. Зафиксировано рождение 17 334 первенцев, 18 855 вторых детей, 7 917 третьих детей, 2 178 четвертых и 1 033 пятых и более детей. Кроме того, в республике за указанный период зарегистрировано рождение 607 двоен и 10 троен», — пояснили в ведомстве.

Что касается Уфы, то в столице появились на свет 16 114 новорожденных. Наибольшее количество записей актов о рождении зарегистрировано в отделе ЗАГС Кировского района — 3 116. На втором месте Калининский район — 2 838, на третьем — Советский район — 2 196 актов о рождении.

Теги: рождаемость, дети
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