Фото: ИА «Башинформ» На дорогах Башкирии до конца 2019 года установят 663 новых камеры Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На дорогах Башкирии до конца 2019 года появятся 663 новых комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«Чтобы стабилизировать ситуацию с количеством автоаварий, на дорогах республики установят 663 комплекса фиксации нарушений. Госкомитет по транспорту ведет работы в этом направлении, мы им помогаем. В этом году эти камеры на дорогах появятся», — сообщил руководитель республиканского управления ГИБДД Динар Гильмутдинов.

В Уфе сейчас установлено 16 специальных камер возле пешеходных переходов. Они фиксируют нарушения за непропуск пешеходов. В 2019 году также планируется увеличить количество этих камер.